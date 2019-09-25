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Ракурс
Зеленский выступает с речью на Генассамблее ООН. Фото: 5 канал

Зеленский выступает с речью на Генассамблее ООН (ТРАНСЛЯЦИЯ)

25 сен 2019, 16:16
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает с речью на Генеральной ассамблее ООН.

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Президент попросил присутствующих не быть скептиками и вспомнить свое первое выступление. Свою речь Зеленский начал с заявления, что пока где-то в мире идет война никто не может чувствовать себя в безопасности.

Мне бы хотелось, чтобы когда-то эту речь назвали «15 минут, изменившие мир», — заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что в Украине за 5 лет погибли более 13 тыс. человек, 30 тыс. человек получили ранения, а 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свою дома.

Напомним, президент Зеленский находится в США с визитом в рамках участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Визит продлится с 23-го по 26 сентября.

Как ранее сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский выступил в рамках диалога лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития, который прошел в рамках 74-й Генассамблеи ООН,

Источник: Ракурс


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