Новости Украины

В Украине перекрыли канал переправки опасных нелегалов из России в ЕС. Фото: Главред

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Служба безопасности Украины перекрыла канал переправки нелегальных мигрантов из России в страны Европейского Союза. В частности, через Украину переправляли выходцев из стран Ближнего Востока.

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Организовали преступную схему киевлянка и двое жителей Львова, сообщили в пресс-службе СБУ сегодня.

В силовом ведомстве отмечают, что через Украину в страны ЕС незаконно переправляли мигрантов с повышенным террористическим риском.

В Украине фигуранты производства обеспечивали нелегалов поддельными документами, после чего на своих автомобилях переправляли в страны Евросоюза. За такую «услугу» злоумышленники получали от 3 до 4 тыс. долл.

Задержать злоумышленников удалось после передачи им денег от очередных четырех нелегалов.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе СБУ сообщала об установлении факта вербовки российскими силовиками жителя Херсонской области.