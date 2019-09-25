В Одесской области 10-летнего мальчика нашли в петле. Фото: Zakon

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Ракурс

В городе Южный в Одесской области 10-летнего мальчика нашли в петле. Правоохранители устанавливают обстоятельства его смерти.

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Тело мальчика нашла его мать. Он был в петле из каната от шведской стенки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Женщина вызвала скорую помощь, однако все попытки медиков реанимировать мальчика оказались напрасными.

Оперативная группа установила, что мальчик играл в комнате, когда произошла трагедия. Забравшись на стену, погибший упал и запутался в канате. Мать мальчика в это время была в соседней комнате.

Отмечается, что семья погибшего мальчика вполне благополучная и ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»). Для окончательного процессуального решения полиция ожидает заключения судебно-медицинского эксперта.

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте в Одесской области 8-летний мальчик повесился, пока его мать была в магазине.