Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Одесской области 10-летнего мальчика нашли в петле. Фото: Zakon

В Одесской области 10-летнего мальчика нашли в петле (ФОТО)

25 сен 2019, 16:14
999

В городе Южный в Одесской области 10-летнего мальчика нашли в петле. Правоохранители устанавливают обстоятельства его смерти.

Loading...

Тело мальчика нашла его мать. Он был в петле из каната от шведской стенки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Женщина вызвала скорую помощь, однако все попытки медиков реанимировать мальчика оказались напрасными.

В Одесской области 10-летнего мальчика нашли в петле. Фото: ГУНП

Оперативная группа установила, что мальчик играл в комнате, когда произошла трагедия. Забравшись на стену, погибший упал и запутался в канате. Мать мальчика в это время была в соседней комнате.

Отмечается, что семья погибшего мальчика вполне благополучная и ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

В Одесской области 10-летнего мальчика нашли в петле. Фото: ГУНП

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»). Для окончательного процессуального решения полиция ожидает заключения судебно-медицинского эксперта.

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте в Одесской области 8-летний мальчик повесился, пока его мать была в магазине.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Фигуранту «дела Гандзюк» Рищуку объявили подозрение в хулиганстве

Прокуратура Херсонской области сообщила о подозрении в совершении хулиганства депутату Херсонского областного совета Евгению Рищуку. Ранее сообщалось, что бывший фигурант дела Гандзюк избил депутата райсовета

Новости Украины
16:51

Судебная реформа: Верховный суд раскритиковал резонансный законопроект о двукратном уменьшении количества судей

Пленум Верховного суда опубликовал заключение по законопроекту № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления»

Новости Украины
12:32
Новости партнеров
Загрузка...