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Бужанский раскритиковал школу в Днепре: в Минобразования дали ответ. Фото: Слуга народу

«Слуга народа» Бужанский раскритиковал школу в Днепре: в Минобразования дали ответ

25 сен 2019, 15:46
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Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский раскритиковал школу в своем округе в Днепре из-за того, что на территории заведения 20 открытых люков.

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Бужанский предложил родителям скинуться по 100 грн и купить новые люки. Он отметил, что может сам купить люки и обвинил родителей в равнодушии к судьбе их детей. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Пост Бужанского. Скрин: Facebook

Бужанскому ответил руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования Министерства образования и науки Владимир Божинский в комментарии «Украинской правде».

По словам Божинского, за содержание школ и их материально-техническое обеспечение отвечают их учредители. Вымогательство средств у родителей предусматривает уголовную и административную ответственность.

Отмечается, что в случае коммунальной школы ответственность за нее несет городской или районный совет. Таким образом, обращаться надо к мэру, районному главе, председателю исполнительного комитета или местной государственной администрации.

Напомним, в августе Бужанский оказался в эпицентре скандала из-за оскорбления журналистки.

Источник: Ракурс


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