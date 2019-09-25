Сергей Бубка, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127289-sergey-bubka-pereizbran-vice-prezidentom-mejdunarodnoy-associacii-legkoatleticheskih-federaciy.html

Ракурс

СергеяБубку, президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, переизбрали вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

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Об этом сообщает пресс-служба НОК. В результате на этой должности Бубка пробудет еще как минимум четыре года.

Всего сегодня выбирали четырех вице-президентов среди 11 кандидатов. Бубка получил 139 голосов от национальных федераций стран, участвовавших в голосовании, что стало первым результатом среди других кандидатов.

Горжусь тем, что имею возможность продолжать плодотворно работать на благо развития олимпийского движения и, в частности, Королевы спорта как олимпийского вида спорта номер один в мире, — заявил Бубка и поблагодарил всех, кто его поддержал во время голосования.

Президентом IAAF на четырехлетний срок переизбран британец Себастьяна Кое. Он получил 203 голоса.

Вице-президентом этой ассоциации Бубка стал в 2007 году. С 2015 года занимал должность первого вице-президента IAAF.

За время своей спортивной карьеры в прыжках с шестом Бубка установил 35 мировых рекордов. Первый — в Братиславе в 1984 году (преодолел высоту 5,85 м), последний — в Сестриере (Италия) в 1994 году (высота 6,14 м).

Напомним, в июле этого года Бубку и несколько других членов Международного олимпийского комитета бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал обвинил в получении взяток за избрание Бразилии местом проведения Олимпийских игр 2016 года.