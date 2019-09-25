Сергій Бубка, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127289-sergiya-bubku-pereobraly-vice-prezydentom-mijnarodnoyi-asociaciyi-legkoatletychnyh-federaciy-video.html

Ракурс

Сергія Бубку, президента Національного олімпійського комітету (НОК) України, переобрали віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

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Про це повідомляє прес-служба НОК. Отож, на цій посаді Бубка пробуде ще щонайменше чотири роки.

Загалом сьогодні обирали чотирьох віце-президентів з-поміж 11 кандидатів. Бубка отримав 139 голосів від національних федерацій країн, які брали участь в голосуванні, що стало першим результатом з-поміж інших кандидатів.

Пишаюсь тим, що маю можливість продовжувати плідно працювати на благо розвитку олімпійського руху й, зокрема, Королеви спорту як олімпійському виду спорту номер один у світі, — заявив Бубка й подякував усім, хто його підтримав під час голосування.

Президентом IAAF на чотирічний термін переобрали британця Себастьяна Кое. Він отримав 203 голоси.

Віце-президентом цієї асоціації Бубка став у 2007 році. З 2015 року займав посаду першого віце-президента IAAF.

За час своєї спортивної кар'єри у стрибках із жердиною Бубка встановив 35 світових рекордів. Перший — у Братиславі в 1984 році (подолав висоту 5,85 м), останній — у Сестрієре (Італія) в 1994 році (висота 6,14 м).

Нагадаємо, в липні цього року Бубку та низку інших членів Міжнародного олімпійського комітету колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал звинуватив в отриманні хабарів за обрання Бразилії місцем проведення Олімпійських ігор 2016 року.