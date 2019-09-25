Погода в Україні 26 вересня: більшу частину країни накриють дощі. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n127288-pogoda-v-ukrayini-26-veresnya-bilshu-chastynu-krayiny-nakryut-doschi-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 26 вересня не порадує жителів західних і північних областей, так як тут очікуються опади у вигляді дощу. Також дощі прогнозують в Одеській області.

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Температура повітря вдень складе 13−20°, а вночі від 2° до 16° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 26 вересня вдень очікуються опади. Температура повітря вночі становитиме від 8° до 10°, вдень — 12−14°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°, вдень — 16−18°.

В Одесі 26 вересня також пройдуть дощі. Вночі температура повітря 14−16°, вдень підніметься до 17−19°.

У Дніпрі в четвер опади не очікуються. Вночі температура складе 4−6°, вдень — 17−19°.

У Харкові Укргідрометцентр обіцяє сонячну погоду. Вночі термометри покажуть 3−5° тепла, вдень — 15−17°.

На Закарпатті завтра слід очікувати дощі. Температура повітря підвищиться і вночі складе 10−12°, вдень 16−18°.

У Києві 26 вересня очікується магнітна буря від 0.00 до 6.00 ранку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики попередили про погіршення погодних умов.