Уряд підготував законопроект щодо земельної реформи в Україні,фото — Правий сектор

https://racurs.ua/ua/n127287-uryad-rozpochynaie-zemelnu-reformu-goncharuk-rozpoviv-detali-zakonoproektu.html

Ракурс

Важливий законопроект, який стосується обігу сільгоспземель та на який чекає вся країна, сьогодні схвалив Кабмін. Йдеться про перший з пакету так званих земельних, особливий акцент у документі зроблено на купівлі земель виключно громадянами України.

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Мораторій на продаж землі скасовується з 1 жовтня 2020 року. Законопроект пропонує дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі.

Крім того, в законопроекті говориться про те, що іноземці зможуть отримувати землі у власність в порядку спадкування за законом. При цьому вони зобов’язані будуть продати її протягом року з дня набрання права власності.

Пріоритетне право купівлі землі матимуть орендарі. Українці з правом постійного користування, правом успадкованого володіння ділянками державної та комунальної власності мають право на викуп з розстрочкою платежу до п’яти років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок без проведення земельних торгів.

Наступними кроками уряду буде наведення ладу із земельним кадастром і дешевими кредитами для фермерів.

Щодо першого, то сьогодні почалися кадрові перестановки в управлінні кадастром. Їхня мета проста: припинити «схематоз» і земельне рейдерство. Щодо кредитів, то метою змін буде уможливити видачу кредитів фермерам під заставу землі. Наступного тижня уряд передасть в Раду відповідні законопроекти, — розповів Гончарук на брифінгу, який відбувся сьогодні в Кабміні.

Гончарук розповів про першу редакцію законопроекту щодо обігу сільгоспземель. За його словами, вже сьогодні його буде направлено до Верховної Ради. Прем'єр назвав мораторій на продаж землі «інструментом, що обкрадає громадян кожного дня».

Уряд планує стежити за виконанням антимонопольних умов, зокрема, нікому не дозволяти купувати більш як 15% сільгоспземель. Це, на думку Гончарука, повинно застерегти Україну від появи «нових феодалів».