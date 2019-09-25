​Ястремська сенсаційно обіграла другу ракетку світу на турнірі в Китаї. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127286-yastremska-sensaciyno-obigrala-drugu-raketku-svitu-na-turniri-v-kytayi.html

Ракурс

Даяна Ястремська, друга ракетка України, вийшла до чвертьфіналу турніру серії Прем'єр 5 в Китаї.​ У матчі 1/8 фіналу сьогодні українка обіграла представницю Чехії Кароліну Плишкову.

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Зустріч завершилася впевненою перемогою Ястремської з рахунком 2:0 (6:1, 6:4). Таким чином, українка вибила з боротьби другу ракетку світового рейтингу, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У чвертьфіналі Ястремська зіграє з переможницею пари Слоан Стівенс (США) — Петра Квітова (Чехія).

Це була друга зустріч між українкою і чешкою. Зараз у суперниць рівність за перемогами.

Зазначимо, що призовий фонд турніру в Китаї становить майже 3 млн дол.

Нагадаємо, що сьогодні також у чвертьфінал турніру пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна. В 1/8 фіналу вона обіграла Світлану Кузнєцову з Росії.