Японія запустила вантажний безпілотник на МКС. Фото: Newsone

https://racurs.ua/ua/n127285-yaponiya-zapustyla-vantajnyy-bezpilotnyk-na-mks.html

Ракурс

На Міжнародну космічну станцію (МКС) Японія запустила безпілотний вантажний космічний корабель Kounotori 8. Запуск відбувся сьогодні вранці.

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Космічний корабель рухається у напрямку МКС, а стикування заплановано на 28 вересня. Про це повідомляє японське видання NHK.

На борту корабля 5,3 тонни вантажу, серед якого акумулятори, супутники та предмети повсякденного вжитку.

Запуск відкладали на два тижні через виникнення загоряння на пусковій установці. У компанії заявили, що пожежу могла викликати статична електрика, яка генерувалася під час контакту рідкого кисню та термостійкого матеріалу на подушці корабля.

Щоб уникнути повторення ситуації, інженери покрили матеріал алюмінієвими листами.

Нагадаємо, днями Китай успішно запустив ракету-носій «Ченчжен-3В», на борту якого були два нових супутника навігаційної супутникової системи «Бейдоу».

Як раніше повідомляв «Ракурс», у серпні Європейське комічне агентство заблокувало російські «Союзи» та буде літати на МКС на американських шатлах.