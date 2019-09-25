Япония запустила грузовой беспилотник на МКС. Фото: Newsone

https://racurs.ua/n127285-yaponiya-zapustila-gruzovoy-bespilotnik-na-mks.html

Ракурс

На Международную космическую станцию ​​(МКС) Япония запустила беспилотный грузовой космический корабль Kounotori 8. Запуск состоялся сегодня утром.

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Космический корабль движется в направлении МКС, а стыковка запланирована на 28 сентября. Об этом сообщает японское издание NHK.

На борту корабля 5,3 тонны груза, среди которого аккумуляторы, спутники и предметы повседневного обихода.

Запуск откладывали на две недели из-за возникновения возгорания на пусковой установке. В компании заявили, что пожар могло вызвать статическое электричество, которое генерировалась при контакте жидкого кислорода и термостойкого материала на подушке корабля.

Чтобы избежать повторения ситуации, инженеры покрыли материал алюминиевыми листами.

Напомним, на днях Китай успешно запустил ракету-носитель «Ченчжен-3В», на борту которого были два новых спутника навигационной спутниковой системы «Бэйдоу».

Как ранее сообщал «Ракурс», в августе Европейское комическое агентство заблокировало российские «Союзы» и будет летать на МКС на американских шаттлах.