Вспышку африканской чумы зафиксировали в Запорожской области, фото — pbs.twimg.com

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Ракурс

В селе Веселый Гай Запорожской области на ферме «Лидер» 23 сентября зафиксирована гибель 24 свиней. Всего в хозяйстве содержится 8 тыс. голов. Все погибшие животные были больны африканской чумой свиней.

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Африканская чума свиней — болезнь животных, люди не заражаются этим вирусом, пишет на своем сайте управление Госпотребслужбы в Запорожской области.

После установления причин гибели были выполнены все необходимые действия, в частности отобраны биоматериалы для лабораторных исследований и сделаны предписания владельцам «Лидера».

После получения подтверждений из Днепропетровской гослаборатории в Новониколаевском районе провели совещание, чтобы разработать карантинные мероприятия. О ситуации сообщили фермерам, их обязали соблюдать протоколы и приложить все усилия для нераспространения чумы в регионе.

Африканская чума свиней — болезнь, которая принадлежит к остроинфекционным и особо опасным. Среди ее проявлений — внезапная лихорадка, кровоизлияние, проявления синюшности на коже. Животное довольно быстро умирает, смертность у поголовья высока.

Вирус устойчив, он три месяца может жить в навозе или земли, полгода в копченом мясе и до трех лет в замороженной туши.

Ранее «Ракурс» сообщал о руководителе ветлаборатории, который выдавал недействительные результаты анализов и брал за это деньги у фермеров.