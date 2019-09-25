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Ракурс
Спалах африканської чуми зафіксували у Запорізькій області, фото — pbs.twimg.com

Спалах африканської чуми зафіксували у Запорізькій області

25 вер 2019, 15:06
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У селі Веселий Гай Запорізької області на фермі «Лідер» 23 вересня зафіксовано загибель 24 свиней. Всього у господарстві утримують 8 тис. голів. Усі загиблі тварини були хворі на африканську чуму свиней.

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Африканська чума свиней — хвороба тварин, люди нею не заражаються, пише на своєму сайті управління Держспоживслужби в Запорізькій області.

Після встановлення причин загибелі були виконані всі необхідні дії, зокрема відібрані біоматеріали для лабораторних досліджень та зроблені приписи власникам «Лідера».

Після отримання підтверджень з Дніпропетровської держлабораторії у Новомиколаївському районі провели нараду, щоб розробити карантинні заходи. Про ситуацію сповістили фермерів, їх зобов’язали дотримуватися протоколів та прикласти всіх зусиль для нерозповсюдження чуми в регіоні.

Африканська чума свиней — хвороба, що належить до переліку гостроінфекційних та особливо небезпечних. Серед її проявів — раптова лихоманка, крововиливи, прояви синюшності на шкірі тощо. Тварина доволі швидко помирає, смертність у поголів’ї висока. Вірус стійкий, він три місяці може жити у гної чи землі, півроку у копченому м’ясі та до трьох років у замороженій туші. Лікування та вакцин станом на зараз немає, тварини підлягають утилізації.

Раніше «Ракурс» повідомляв про керівника ветлабораторії, який видав недійсні висновки аналізів та брав за це гроші з фермерів.

Джерело: Ракурс


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