У Польщі самогубець вистрибнув з вікна 18 поверху та впав на українця. Фото: 1news.zp

https://racurs.ua/ua/n127282-u-polschi-samogubec-vystrybnuv-z-vikna-18-poverhu-ta-vpav-na-ukrayincya.html

Ракурс

Українець серйозно постраждав у Польщі. На нього з 18-го поверху впав 26-річний чоловік.

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Українця госпіталізували до медичного закладу у важкому стані, а самогубець загинув на місці від отриманих травм. Про це повідомляє «Польське радіо».

Постраждалий 18-річний українець ще не опритомнів та перебуває під наглядом лікарів. У нього важкі травми голови, лікарі борються за його життя.

Встановлено, що інцидент стався у неділю ввечері у центрі Варшави. Постраждалий сидів на лавці під домом, коли на нього впав загиблий.

За неофіційною інформацією, 26-річний самогубець орендував у гостелі кімнату на одну ніч. Коли поліцейські прийшли до номеру, вони виявили біля відчиненого вікна приставлений пуф. Причину самогубства наразі не встановили.

За мить до трагедії біля загиблого бачили ще одну особу, однак потім вона зникла.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Харкові тюремник застрелився з автомата.