Кримського суддю заочно засудили за звинуваченням у державній зраді, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n127279-suddu-z-krymu-zaochno-zasudyly-na-12-rokiv-za-derjavnu-zradu.html

Ракурс

Кримський суддя отримав вирок суду за державну зраду. Генеральна прокуратура провела досудове розслідування, а сам вирок було винесено заочно.

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Кримський суддя отримав строк за дії на території анексованого Криму, повідомила прокуратура на своєму сайті.

Строк позбавлення волі за вироком кримському судді — 12 років, окрім цього ще й конфіскація майна, що належить йому. У перебігу досудового розслідування вдалося з’ясувати, що суддя наполегливо сприяв зміцненню влади РФ на території анексованого півострова починаючи з березня 2014 до 2015 року.

Також відомо, що засуджений суддя був призначений на посаду «суддя Верховного Суду Республіки Крим» особисто Путіним (Указ президента Російської Федерації від 19.12.2014 № 786) та брав участь у підривній діяльності проти України.

Раніше «Ракурс» писав про засудження на 12 років кримського зрадника — у минулому депутата Верховної Ради Криму Ганиша.