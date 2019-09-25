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Також відомо, що засуджений суддя був призначений на посаду «суддя Верховного Суду Республіки Крим» особисто Путіним (Указ президента Російської Федерації від
19.12.2014
№ 786) та брав участь у підривній діяльності проти України.
Кримського суддю заочно засудили за звинуваченням у державній зраді, фото — "5 канал"
Суддю з Криму заочно засудили на 12 років за державну зрадуhttps://racurs.ua/ua/n127279-suddu-z-krymu-zaochno-zasudyly-na-12-rokiv-za-derjavnu-zradu.htmlРакурс
Кримський суддя отримав вирок суду за державну зраду. Генеральна прокуратура провела досудове розслідування, а сам вирок було винесено заочно.
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Кримський суддя отримав строк за дії на території анексованого Криму, повідомила прокуратура на своєму сайті.
Строк позбавлення волі за вироком кримському судді — 12 років, окрім цього ще й конфіскація майна, що належить йому. У перебігу досудового розслідування вдалося з’ясувати, що суддя наполегливо сприяв зміцненню влади РФ на території анексованого півострова починаючи з березня 2014 до 2015 року.
Також відомо, що засуджений суддя був призначений на посаду «суддя Верховного Суду Республіки Крим» особисто Путіним (Указ президента Російської Федерації від
Раніше «Ракурс» писав про засудження на 12 років кримського зрадника — у минулому депутата Верховної Ради Криму Ганиша.
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