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Также известно, что осужденный судья был назначен на должность «судья Верховного Суда Республики Крым» лично Путиным (указ президента Российской Федерации
от 19.12.2014 года
№ 786) и участвовал в подрывной деятельности против Украины.
Крымского судью заочно приговорили по обвинению в государственной измене, фото — "5 канал"
Судью из Крыма заочно приговорили на 12 лет за государственную изменуhttps://racurs.ua/n127279-sudu-iz-kryma-zaochno-prigovorili-na-12-let-za-gosudarstvennuu-izmenu.htmlРакурс
Крымский судья получил приговор суда за государственную измену. Генеральная прокуратура провела досудебное расследование, а сам приговор был вынесен заочно.
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Крымский судья получил срок за действия на территории аннексированного Крыма, сообщила прокуратура на своем сайте.
Срок лишения свободы — 12 лет плюс конфискация имущества, принадлежащего ему. В ходе досудебного расследования удалось выяснить, что судья «настойчиво способствовал укреплению власти РФ на территории аннексированного полуострова начиная с марта 2014 года до 2015 года».
Также известно, что осужденный судья был назначен на должность «судья Верховного Суда Республики Крым» лично Путиным (указ президента Российской Федерации
Ранее «Ракурс» писал об осуждении на 12 лет крымского предателя — в прошлом депутата Верховного Совета Крыма Ганыша.
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