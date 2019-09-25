Крымского судью заочно приговорили по обвинению в государственной измене, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n127279-sudu-iz-kryma-zaochno-prigovorili-na-12-let-za-gosudarstvennuu-izmenu.html

Ракурс

Крымский судья получил приговор суда за государственную измену. Генеральная прокуратура провела досудебное расследование, а сам приговор был вынесен заочно.

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Крымский судья получил срок за действия на территории аннексированного Крыма, сообщила прокуратура на своем сайте.

Срок лишения свободы — 12 лет плюс конфискация имущества, принадлежащего ему. В ходе досудебного расследования удалось выяснить, что судья «настойчиво способствовал укреплению власти РФ на территории аннексированного полуострова начиная с марта 2014 года до 2015 года».

Также известно, что осужденный судья был назначен на должность «судья Верховного Суда Республики Крым» лично Путиным (указ президента Российской Федерации от 19.12.2014 года № 786) и участвовал в подрывной деятельности против Украины.

Ранее «Ракурс» писал об осуждении на 12 лет крымского предателя — в прошлом депутата Верховного Совета Крыма Ганыша.