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Ракурс
Крымского судью заочно приговорили по обвинению в государственной измене, фото — "5 канал"

Судью из Крыма заочно приговорили на 12 лет за государственную измену

25 сен 2019, 14:13
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Крымский судья получил приговор суда за государственную измену. Генеральная прокуратура провела досудебное расследование, а сам приговор был вынесен заочно.

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Крымский судья получил срок за действия на территории аннексированного Крыма, сообщила прокуратура на своем сайте.

Срок лишения свободы — 12 лет плюс конфискация имущества, принадлежащего ему. В ходе досудебного расследования удалось выяснить, что судья «настойчиво способствовал укреплению власти РФ на территории аннексированного полуострова начиная с марта 2014 года до 2015 года».

Также известно, что осужденный судья был назначен на должность «судья Верховного Суда Республики Крым» лично Путиным (указ президента Российской Федерации от 19.12.2014 года № 786) и участвовал в подрывной деятельности против Украины.

Ранее «Ракурс» писал об осуждении на 12 лет крымского предателя — в прошлом депутата Верховного Совета Крыма Ганыша.

Источник: Ракурс


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