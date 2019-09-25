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Ракурс
В Польше самоубийца выпрыгнул из окна 18 этажа и упал на украинца. Фото: 1news.zp

В Польше самоубийца выпрыгнул из окна 18 этажа и упал на украинца

25 сен 2019, 14:26
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Украинец серьезно пострадал в Польше. На него с 18-го этажа упал 26-летний мужчина.

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Украинца госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, а самоубийца погиб на месте от полученных травм. Об этом сообщает «Польское радио».

Пострадавший 18-летний украинец еще не пришел в сознание и находится под наблюдением врачей. У него тяжелые травмы головы, врачи борются за его жизнь.

Установлено, что инцидент произошел в воскресенье вечером в центре Варшавы. Пострадавший сидел на скамейке под домом, когда на него упал погибший.

По неофициальной информации, 26-летний самоубийца арендовал в хостеле комнату на одну ночь. Когда полицейские пришли в номер, они обнаружили у открытого окна приставленный пуфик. Причину самоубийства пока не установили.

За мгновение до трагедии возле погибшего видели еще одного человека, однако затем он исчезла.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Харькове тюремщик застрелился из автомата.

Источник: Ракурс


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