​Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира на турнире в Китае. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127286-yastremskaya-sensacionno-obygrala-vtoruu-raketku-mira-na-turnire-v-kitae.html

Ракурс

Даяна Ястремская, вторая ракетка Украины, вышла в четвертьфинал турнира серии Премьер 5 в Китае.​ В матче 1/8 финала сегодня украинка обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.

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Встреча завершилась уверенной победой Ястремской со счетом 2:0 (6:1, 6:4). Таким образом, украинка выбила из борьбы вторую ракетку мирового рейтинга, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертьфинале Ястремская сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Петра Квитова (Чехия).

Это была вторая встреча между украинкой и чешкой. Сейчас у соперниц равенство по победам.

Отметим, что призовой фонд турнира в Китае составляет почти 3 млн долл.

Напомним, что сегодня также в четвертьфинал турнира пробилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. В 1/8 финала она обыграла Светлану Кузнецову из России.