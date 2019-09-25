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Ракурс
​Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира на турнире в Китае. Фото: 24 канал

​Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира на турнире в Китае

25 сен 2019, 15:14
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Даяна Ястремская, вторая ракетка Украины, вышла в четвертьфинал турнира серии Премьер 5 в Китае.​ В матче 1/8 финала сегодня украинка обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.

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Встреча завершилась уверенной победой Ястремской со счетом 2:0 (6:1, 6:4). Таким образом, украинка выбила из борьбы вторую ракетку мирового рейтинга, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертьфинале Ястремская сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Петра Квитова (Чехия).

Это была вторая встреча между украинкой и чешкой. Сейчас у соперниц равенство по победам.

Отметим, что призовой фонд турнира в Китае составляет почти 3 млн долл.

Напомним, что сегодня также в четвертьфинал турнира пробилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. В 1/8 финала она обыграла Светлану Кузнецову из России.

Источник: Ракурс


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