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Ракурс
Правительство подготовило законопроект о земельной реформе в Украине, фото — Правый сектор

Правительство начинает земельную реформу: Гончарук рассказал о деталях законопроекта

25 сен 2019, 15:38
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Важный законопроект, касающийся сельхозземель и который ждет вся страна, сегодня одобрил Кабмин. Речь идет о первом из пакета так называемых земельных законопроектов.

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Согласно текста документа, мораторий на продажу земли отменяется с 1 октября 2020 года. Законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.

Кроме того, в законопроекте говорится о том, что иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности. Приоритетное право покупки земли будут иметь арендаторы — при условии оплаты по цене, по которой она продается.

Следующими шагами правительства в этой сфере будет наведение порядка с земельным кадастром и дешевыми кредитами для фермеров.

Что касается первого, то сегодня начались кадровые перестановки в управлении кадастром. Их цель проста: прекратить «схематоз» и земельное рейдерство. Относительно кредитов, то целью изменений будет возможным выдачу кредитов фермерам под залог земли. На следующей неделе правительство передаст в Раду соответствующие законопроекты, — рассказал Гончарук на брифинге, который состоялся сегодня в Кабмине.

Гончарук рассказал о первой редакции законопроекта об обращении сельхозземель. По его словам, уже сегодня он будет направлен в Верховную Раду. Премьер назвал мораторий на продажу земли «инструментом, еоторый обворовывает граждан каждый день».

Правительство планирует следить за выполнением антимонопольных условий, в частности, никому не позволять покупать более 15% сельхозземель. Это, по мнению Гончарука, должно предостеречь Украину от появления «новых феодалов».

Источник: Ракурс


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