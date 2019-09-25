Погода в Украине 26 сентября: большую часть страны накроют дожди. Фото: Лига

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Ракурс

Погода в Украине 26 сентября не порадует жителей западных и северных областей, так как здесь ожидаются осадки в виде дождя. Также дожди прогнозируют в Одесской области.

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Температура воздуха днем составит 13−20°, а ночью от 2° до 16° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 26 сентября днем ожидаются осадки. Температура воздуха ночью составит от 8° до 10°, днем — 12−14°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают дожди. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем — 16−18°.

В Одессе 26 сентября также пройдут дожди. Ночью температура воздуха 14−16°, днем ​​поднимется до 17−19°.

В Днепре в четверг осадки не ожидаются. Ночью температура составит 4−6°, днем — 17−19°.

В Харькове Укргидрометцентр обещает солнечную погоду. Ночью термометры покажут 3−5° тепла, днем — 15−17°.

На Закарпатье завтра следует ожидать дожди. Температура воздуха повысится и ночью составит 10−12°, днем — 16−18°.

В Киеве 26 сентября ожидается магнитная буря от 0.00 до 6.00 утра.

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.