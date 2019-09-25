Бужанський розкритикував школу у Дніпрі: у Міносвіти дали відповідь. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n127290-bujanskyy-rozkrytykuvav-shkolu-u-dnipri-u-minosvity-daly-vidpovid.html

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Народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський розкритикував школу у своєму окрузі у Дніпрі через те, що на території закладу 20 відкритих люків.

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Бужанський запропонував батькам скинутись по 100 грн і купити нові люки. Він зазначив, що може сам купитилюки, та звинуватив батьків у байдужості до долі їхніх дітей. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Бужанському відповівкерівник експертної групи з питань державно-громадської освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки Володимир Божинський у коментарі «Українській правді».

За словами Божинського, за утримання шкіл та їхнє матеріально-технічне забезпечення відповідають їхні засновники. Вимагання коштів у батьків передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність.

Зазначається, що у випадку комунальної школи відповідальність за неї несе міська або районна рада. Таким чином, звертатися треба до міського голови, районного голови, голови виконавчого комітети або місцевої державної адміністрації.

Нагадаємо, у серпні Бужанський опинився в епіцентрі скандалу через образу журналістки.