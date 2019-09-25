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Ракурс
На Одещині 10-річного хлопчика знайшли у зашморгу. Фото: Zakon

На Одещині 10-річного хлопчика знайшли у зашморгу (ФОТО)

25 вер 2019, 16:14
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У місті Южне в Одеській області 10-річного хлопчика знайшли у зашморгу. Правоохоронці встановлюють обставини його смерті.

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Тіло хлопчика знайшла його матір. Він був у зашморгу з канату від шведської стінки. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Одеській області.

На Одещині 10-річного хлопчика знайшли у зашморгу. Фото: ГУНП

Жінка викликала швидку допомогу, однак усі спроби медиків реанімувати хлопчика виявилися марними.

Оперативна група встановила, що хлопчик грався у кімнаті, коли сталася трагедія. Забравшись на стінку, загиблий впав та заплутався у канаті. Матір хлопчика у цей час була у сусідній кімнаті.

На Одещині 10-річного хлопчика знайшли у зашморгу. Фото: ГУНП

Зазначається, що родина загиблого хлопчика є цілком благополучною та раніше не потрапляла у поле зору правоохоронних органів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження по факту скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок»). Для остаточного процесуального рішення поліція очікує висновку судово-медичного експерта.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у березні в Одеській області 8-річний хлопчик повісився, поки його мати була у магазині.

Джерело: Ракурс


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