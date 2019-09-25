Новини України

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В Україні перекрили канал переправлення небезпечних нелегалів з Росії до ЄС. Фото: Главред

В Україні перекрили канал переправлення небезпечних нелегалів з Росії до ЄС (ФОТО)

25 вер 2019, 16:15
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Служба безпеки України перекрила канал переправлення нелегальних мігрантів з Росії до країн Європейського Союзу. Зокрема, через Україну переправляли вихідців з країн Близького Сходу.

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Організували злочинну схему киянка і двоє жителів Львова, повідомили в прес-службі СБУ сьогодні.

У силовому відомстві зазначають, що через Україну до країн ЄС незаконно переправляли мігрантів з підвищеним терористичним ризиком.

В Україні перекрили канал переправлення небезпечних нелегалів з Росії в ЄС. Фото: СБУ

В Україні фігуранти провадження забезпечували нелегалів підробленими документами, після чого на своїх автомобілях переправляли до країн Євросоюзу. За таку «послугу» зловмисники отримували від 3 до 4 тис. дол.

В Україні перекрили канал переправлення небезпечних нелегалів з Росії в ЄС. Фото: СБУ

Затримати зловмисників вдалося після передачі їм грошей від чергових чотирьох нелегалів.

Затриманим повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в серпні СБУ повідомляла про встановлення факту вербування російськими силовиками жителя Херсонської області.

Джерело: Ракурс


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