Первая леди Зеленская обещала обустроить аудиогиды в топ-музеях мира, фото — Инстаграм Е.Зеленской

https://racurs.ua/n127329-zelenskaya-obeschala-obustroit-top-muzei-mira-ukrainskimi-audiogidami.html

Ракурс

Первая леди Украины Елена Зеленская во время пребывания в США 25 сентября рассказала о новой инициативе, которую она планирует вводить с большим воодушевлением. Речь идет о системе аудиогидов на украинском языке, которые будут работать во всех выдающихся мировых музеях.

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Идея эта не нова, но госпожа Зеленская взялась реализовать ее до конца. Речь идет о том, что в самых и самых известных музеях по всему миру должны быть украиноязычные аудиогиды, сообщили в Офисе президента.

Зеленская рассказала об этом во время своего пребывания в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Инициатива будет иметь большое значение, поскольку украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке, — считают в Офисе президента.

Елена Зеленская отметила, что это будет способствовать популяризации искусства среди граждан Украины, а также приведет к повышению культурного уровня граждан.

Ранее «Ракурс» рассказывал о дебюте госпожи Зеленской на ежегодном обеде первых леди в США. Жена украинского президента выбрала для этого мероприятия голубой костюм и собрала множество комплиментов от соотечественников в соцсетях.