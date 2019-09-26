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Ракурс
Винник знявся в кліпі разом з російськими зірками, наближеними до Кремля. Фото: tv.ua

Винник знявся в кліпі разом з російськими зірками, наближеними до Кремля (ВІДЕО)

26 вер 2019, 14:18
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Олег Винник, відомий український співак, взяв участь у зйомках ролику російської групи «МИР 519», в якому йдеться про необхідність припинити війни.

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Разом з Вінником у кліпі знялися десятки відомих російських зірок, більшість з яких підтримують окупацію Росією Криму та інші дії президента РФ Володимира Путіна.

В описі кліпу говориться, що його створили з метою «закликати людей до мирного співіснування».

Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали вдовами, і я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не забирати життя один одного. Усім мир, — сказав український співак у ролику.

Крім нього в зйомках брали участь російський журналіст Володимир Познер, співачка Валерія, продюсер Ігор Крутий, виконавці Дмитро Маліков і Володимир Пресняков, Денис Клявер, актори Нона Гришаєва, Максим Аверін та інші. Деякі з них внесені в базу даних сайту «Миротворець».

Нагадаємо, що влітку Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну російському співаку Єгору Криду.

Джерело: Ракурс


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