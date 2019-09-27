Данилюк написал заявление: у Зеленского сообщили о возможной отставке главы СНБО, фото — "НВ

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В Офисе президента прокомментировали информацию об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев, — говорится в сообщении Офиса президента.

Сегодня утром некоторые украинские СМИ сообщили о возможной отставке Данилюка. На это сам секретарь СНБОУ иронично отреагировал в Фейсбук.

Есть еще идеи относительно трудоустройства? — написал Данилюк.

Впоследствии он в своей соцсети подтвердил, что написал заявление на увольнение.

Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента, — написал Данилюк.

Президент Владимир Зеленский 28 мая назначил секретарем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка. 43-летний Данилюк в команде Зеленского ранее отвечал за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику.

До этого он работал в нескольких инвестиционных фондах, в том числе в Москве и Лондоне, был советником премьер-министра Еханурова и внештатным советником Виктора Януковича.

После избрания Петра Порошенко президентом Украины Данилюк стал его представителем в правительстве и заместителем главы президентской администрации, а с апреля 2016 года работал министром финансов в правительстве Гройсмана. Но впоследствии у него возник конфликт с премьером, который перерос в публичную плоскость.