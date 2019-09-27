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Украинцы смогут путешествовать в Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия будет выдавать туристические визы гражданам Украины

27 сен 2019, 13:31
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Саудовская Аравия впервые решила выдавать туристические визы.

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Украина оказалась в списке 49 стран, на которых распространяется новая инициатива саудовских властей. Нововведения начнут действовать с 28 сентября. Об этом 27 сентября сообщил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк на собственной странице в Twitter.

Власти Саудовской Аравии революционно упростили процесс получения визы. Отныне после прибытия в страну можно будет получить электронную визу, которая позволит находиться на территории страны с туристической целью до 90 дней. Украина тоже входит в список стран, гражданам которых разрешено получение туристической визы, — говорится в сообщении.

Издание Lowcost со ссылкой на Saudigazette отметило, что электронная туристическая виза будет выдаваться в течение рекордно короткого времени — за семь минут. За многократную туристическую визу придется заплатить примерно 80 долл. В цену входит стоимость госпошлины и сборы за медицинское страхование, налог и плату за транзакции.

Как известно, Саудовская Аравия является одной из самых закрытых стран мира. Ранее власти этой страны фактически не выдавали туристические визы и в страну можно было попасть только тем туристам, которые путешествовали группами.

Напомним, в апреле граждане Украины получили возможность без виз путешествовать на Галапагосские острова, которые принадлежат Эквадору. Весной Кабинет министров Украины подписал договор с властями Эквадора.


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