Українці зможуть подорожувати до Саудівської Аравії.

https://racurs.ua/ua/n127378-saudivska-araviya-vydavatyme-turystychni-vizy-gromadyanam-ukrayiny.html

Ракурс

Саудівська Аравія вперше вирішила видавати туристичні візи.

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Україна опинилася в переліку 49 країн, на яких розповсюджується нова ініціатива саудівської влади. Новвоведення почне діяти з 28 вересня. Про це 27 вересня повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк на власній сторінці у Twitter.

Влада Саудівської Аравії революційно спростила процес отримання візи. Відтепер після прибуття в країну можна буде отримати електронну візу, яка дозволить перебувати на території країни з туристичною метою до 90 днів. Україна теж входить до переліку країн, громадянам яких дозволено отримання туристичної візи, — йдеться у повідомленні.

Видання Lowcost із посиланням на Saudigazette зазначило, що електронна туристична віза буде видаватись протягом рекордно короткого часу — за сім хвилин. За багаторазову туристичну візу доведеться заплатити приблизно 80 дол. У ціну входить вартість державного мита та збори за медичне страхування, податок та плату за транзакції.

Як відомо, Саудівська Аравія є однією з найбільш закритих країн світу. Раніше влада цієї країни фактично не видавала туристичні візи й у країну можна було потрапити лише тим туристам, які подорожували групами.

Нагадаємо, у квітні громадяни України отримали можливість без віз мандрувати на Галапагоські острови, які належать Еквадору. Навесні Кабінет міністрів України підписав договір з владою Еквадору.