Працювали професіонали: Гонтарева розкрила деталі підпалу свого будинку. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127377-pracuvaly-profesionaly-gontareva-rozkryla-detali-pidpalu-svogo-budynku.html

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Валерія Гонтарева, колишня глава Національного банку України, розкрила подробиці підпалу свого будинку під Києвом, який стався в ніч на 17 вересня.

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За словами Гонтаревої, її будинок підпалювали професіонали. В ефірі «Українського радіо» вона зазначила, що будівля повністю згоріла за 28 секунд.

Кинули два великих рюкзака, наповнених горючою сумішшю, а після — військовий фаєр. Будинок спалахнув. І навіть коли приїхали пожежники, вони не могли погасити будинок три години, — розповіла екс-глава НБУ.

Зі слів Гонтаревої, близько години рятувальники витратили на гасіння пожежі зовні і потім дві години вони боролися з полум’ям всередині. Вона додала, що всередині будинку все вигоріло.

Нагадаємо, Гонтарева сама заявила, що її будинок повністю згорів. Пожежники, які приїхали на місце, не змогли загасити будинок. Пожежу в будинку Гонтарєвої в Офісі президента назвали «зухвалим злочином», швидке розкриття якого має стати пріоритетом у роботі правоохоронних органів.