Новости Украины

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Работали профессионалы: Гонтарева раскрыла детали поджога своего дома. Фото: 24 канал

Работали профессионалы: Гонтарева раскрыла детали поджога своего дома

27 сен 2019, 13:04
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Валерия Гонтарева, бывшая глава Национального банка Украины, раскрыла подробности поджога своего дома под Киевом, который произошел в ночь на 17 сентября.

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По словам Гонтаревой, ее дом поджигали профессионалы. В эфире «Украинского радио» она отметила, что здание полностью сгорело за 28 секунд.

Бросили два больших рюкзака, наполненных горючей смесью, а после — военный фаер. Дом вспыхнул. И даже когда приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа, — рассказала экс-глава НБУ.

Со слов Гонтаревой, около часа спасатели потратили на тушение пожара снаружи и затем два часа они боролись с пламенем внутри. Она добавила, что внутри дома все выгорело.

Напомним, Гонтарева сама заявила, что ее дом полностью сгорел. Пожарные, приехавшие на место, не смогли потушить дом. Пожар в доме Гонтаревой в Офисе президента назвали «дерзким преступлением», быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.


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