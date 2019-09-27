Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коммунальный протест: митинг киевлян перекрыл проспект Науки, фото — Киев оперативный

Коммунальный протест: митинг киевлян перекрыл проспект Науки (ФОТО, ВИДЕО)

27 сен 2019, 12:59
999

В Киеве на проспекте Науки 27 сентября началась акция протеста. Киевляне перекрыли дорогу. Речь о так называемых «домах Войцеховского», в которых существуют большие проблемы с подключением коммуникаций.

Loading...

Возмущенные и измученные отсутствием элементарных условий жизни киевляне с 9.00 ходят по пешеходному переходу, перекрывая дорогу. Об этом сообщает «Информатор».

Коммунальный протест: митинг киевлян перекрыл проспект Науки, фото — Киев оперативный

Люди вышли не в первый раз, предыдущая подобная акция состоялась 3 сентября и после нее была создана рабочая группа. Однако впереди зима, а это значит, что у жителей домов с неподключенным газом, проблемной электричеством и периодическими отключениями воды призрачное будущее.

Из-за акции затруднено движение автомобилей и троллейбусов №№ 1 и 11. Свидетели сообщают, что на месте работает полиция, которая помогает регулировать движение. Люди пропускают машины экстренных служб.

Митингующие выдвинули требования о подключении домов к коммуникациям. Речь идет о ЖК «Демеевский квартал» и «Панорамный городок» в Голосеевском районе Киева.

Коммунальный протест: митинг киевлян перекрыл проспект Науки, фото — Киев оперативный

Проспект Науки и прилегающие к нему улицы стоят в пробках, киевляне в соцсетях жалуются на то, что проезд заметно затруднено. Интересно, что многие при этом не поддерживает митингующих, а наоборот обвиняют в создании неприятностей для всего района.

Коммунальный протест: митинг киевлян перекрыл проспект Науки, фото — Киев оперативный

Ранее «Ракурс» писал о не менее громкой строительной афере в Киеве, связанной с жильем для военных — среди главных подозреваемых был экс-глава Нацгвардии Юрий Аллеров.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Верховный суд разъяснил порядок передачи производств в Антикоррупционный суд

В Верховном суде заявили, что все подсудимые ВАКС уголовные производства должны быть переданы ему на основании определений тех судов, в которых эти производства находятся на рассмотрении

Правовые новости
14:06

Данилюк написал заявление: у Зеленского сообщили о возможной отставке главы СНБО

В Офисе президента прокомментировали информацию об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он написал заявление, которое рассмотрят после возвращения Зеленского из США

Новости Украины
13:35

Миссия МВФ продолжит обсуждать с украинскими властями новую программу сотрудничества — глава фонда

Новую программу о расширенном финансировании для Украины миссия Международного валютного фонда продолжит обсуждать с украинскими властями. Переговоры состоятся в ближайшие недели

Новости Украины
09:52
Новости партнеров
Загрузка...