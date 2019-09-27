Коммунальный протест: митинг киевлян перекрыл проспект Науки, фото — Киев оперативный

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Ракурс

В Киеве на проспекте Науки 27 сентября началась акция протеста. Киевляне перекрыли дорогу. Речь о так называемых «домах Войцеховского», в которых существуют большие проблемы с подключением коммуникаций.

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Возмущенные и измученные отсутствием элементарных условий жизни киевляне с 9.00 ходят по пешеходному переходу, перекрывая дорогу. Об этом сообщает «Информатор».

Люди вышли не в первый раз, предыдущая подобная акция состоялась 3 сентября и после нее была создана рабочая группа. Однако впереди зима, а это значит, что у жителей домов с неподключенным газом, проблемной электричеством и периодическими отключениями воды призрачное будущее.

Из-за акции затруднено движение автомобилей и троллейбусов №№ 1 и 11. Свидетели сообщают, что на месте работает полиция, которая помогает регулировать движение. Люди пропускают машины экстренных служб.

Митингующие выдвинули требования о подключении домов к коммуникациям. Речь идет о ЖК «Демеевский квартал» и «Панорамный городок» в Голосеевском районе Киева.

Проспект Науки и прилегающие к нему улицы стоят в пробках, киевляне в соцсетях жалуются на то, что проезд заметно затруднено. Интересно, что многие при этом не поддерживает митингующих, а наоборот обвиняют в создании неприятностей для всего района.

Ранее «Ракурс» писал о не менее громкой строительной афере в Киеве, связанной с жильем для военных — среди главных подозреваемых был экс-глава Нацгвардии Юрий Аллеров.