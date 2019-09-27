Ребенок часто болеет. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n127355-esli-rebenok-chasto-boleet-ne-speshite-panikovat-immunolog.html

Ракурс

Родителям может казаться, что их ребенок часто болеет, однако в последнее время нормы изменились. Если раньше нормой считалось четыре заболевания ОРВИ в год, то сейчас — 10 (если они не осложненные).

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Как рассказала в интервью «Ракурсу» педиатр, детский иммунолог Наталья Бравистова, мир меняется, меняются и болезни человека. Раньше, например, было множество бактериальных инфекций, сейчас же мы чаще имеем дело с вирусами. «Если ребенок болеет до 10 раз в год и без бактериальных осложнений, это считается нормальной работой иммунитета», — говорит врач.

Сетуя на то, что ребенок часто болеет, родители стремятся полностью избавить его от болезней, но это невозможно. «Все равно, что избавить от физической нагрузки мышцы — не нагружать их. Что произойдет? Атрофия мышц, совершенно мягкий, вялый скелет, на который ничего нельзя нагрузить, общая гипотония и апатия. Так же и с повышением иммунитета. Если мы не ставим иммунитету сложные задачи, он начинает решать их сам. Через увеличение аллергических, аутоиммунных реакций», — объясняет врач.

«Допустим, из добрых побуждений родители не дают ребенку ничего, кроме грудного молока или смеси до двух лет. Не знакомят его с другой пищей. У ребенка заканчивается период иммунологической толерантности, когда новую пищу можно давать без особого риска. Или родители не знакомят ребенка с домашними животными, создают стерильные условия. В итоге малыш получает нетренированный иммунитет, который, как только у него появляется возможность ответить (примерно в три-четыре года), моментально выдает аллергическую реакцию», — говорит педиатр.

По ее словам, иммунитет должен работать: «За рубежом очень много садиков на дому. Дети ходят босиком. Нередко можно встретить такую картину: взрослый достаточно тепло одет, а рядом ребенок в легкой кофточке. Закаливание решает очень много вопросов. Все дети болеют — это обычные вещи. Родителям нужно это запомнить и не портить себе жизнь. За рубежом родители по этому поводу не страдают. Там норма — отвести ребенка в сад с температурой 37,5, оставить персоналу лекарство. У нас, если приходящий врач вдруг случайно увидел у ребенка в садике гипотетически красное горло, сразу отправляют домой. Это особенность нашего менталитета, который нужно менять».