Дитина часто хворіє. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n127355-yakscho-dytyna-chasto-hvoriie-ne-pospishayte-panikuvaty-imunolog.html

Ракурс

Батькам може здаватися, що їхня дитина часто хворіє, однак останнім часом норми змінилися. Якщо раніше нормою вважалося чотири захворювання на ГРВІ на рік, то зараз — 10 (якщо вони не ускладнені).

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Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» педіатр, дитячий імунолог Наталія Бравістова, світ змінюється, змінюються і хвороби людини. Раніше, наприклад, було безліч бактеріальних інфекцій, зараз же ми частіше маємо справу з вірусами. «Якщо дитина хворіє до 10 разів на рік і без бактеріальних ускладнень, це вважається нормальною роботою імунітету», — каже лікар.

Переймаючись через те, що дитина часто хворіє, батьки хочуть повністю позбавити її хвороб, але це неможливо. «Все одно, що позбавити фізичного навантаження м’язи — не навантажувати їх. Що станеться? Атрофія м’язів, абсолютно м’який, млявий скелет, на який нічого не можна навантажити, загальна гіпотонія та апатія. Так само і з підвищенням імунітету. Якщо ми не ставимо імунітету складні завдання, він починає розв’язувати їх сам. Через збільшення алергічних, автоімунних реакцій», — пояснює лікар.

«Припустімо, з добрих спонукань батьки не дають дитині нічого, крім грудного молока або суміші до двох років. Не знайомлять її з іншою їжею. У дитини закінчується період імунологічної толерантності, коли нову їжу можна давати без особливого ризику. Або батьки не знайомлять дитину з тваринами, створюють стерильні умови. Як наслідок малюк отримує нетренований імунітет, який, щойно в нього з’являється можливість відповісти (приблизно у три-чотири роки), моментально видає алергічну реакцію», — каже педіатр.

За її словами, імунітет мусить працювати: «За кордоном дуже багато домашніх садків. Діти ходять босоніж. Нерідко можна зустріти таку картину: дорослий досить тепло одягнений, а поруч дитина в легкій кофтині. Загартовування розв’язує дуже багато питань. Всі діти хворіють — це звичайні речі. Батькам потрібно це запам’ятати і не псувати собі життя. За кордоном батьки щодо цього не переймаються. Там норма — відвести дитину в садок з температурою 37,5, залишити персоналу ліки. У нас, якщо приходить лікар і раптом випадково бачить у дитини в садочку гіпотетично червоне горло, відразу відправляють додому. Це особливість нашого менталітету, який треба міняти».