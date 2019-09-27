Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n127375-advokat-trampa-poobeschal-obnarodovat-dokazatelstva-vmeshatelstva-ukrainy-v-vybory-ssha.html

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Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, пообещал предоставить доказательства якобы незаконного вмешательства Украины в выборы американского президента в 2016 году.

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Адвокат отметил, что имеет свидетелей, видеозаписи и компрометирующие доказательства вмешательства Украины в выборы. Об этом он 27 сентября написал на собственной странице в Twitter.

Урок для тех, у кого есть честность. Никогда, подобно бездельникам, не выдвигайте обвинений, основанных на чистых слухах. Я не делал этого, когда были представлены обвинения в незаконном влиянии Украины на выборы 2016 года, у меня были прямые свидетели, видеокассеты и инкриминирующие документы, чтобы доказать это. Смотрите и ждите, — говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что американский генпрокурор Билл Барр исследует информацию о связях между Украиной и его оппонентом на президентских выборах Хиллари Клинтон. Речь шла о публикации в марте 2019 года тогдашним народным депутатом Бориславом Розенблатом записей с якобы голосом Артема Сытника, на которых руководитель Антикоррупционного бюро рассказывал, что помогал Клинтон отыскать компромат про тогдашнего руководителя штаба Трампа политтехнолога Пола Манафорта.

Вследствие этого Трампу пришлось освободить Манафорта. Сытник получил компрометирующие Манафорта и Трампа данные во время расследования дела «черной бухгалтерии» Партии регионов. В «черной бухгалтерии» фамилия Манафорта упоминается 22 раза.

Государственное бюро расследований с весны расследует возможное вмешательство Сытника в президентские выборы в США в 2016 году.