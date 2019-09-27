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Ракурс
Глава НБУ Яков Смолий. Фото: liga.net

В Нацбанке озвучили главные препятствия для сотрудничества Украины с МВФ

27 сен 2019, 12:09
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Новую программу сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не удается подписать из-за ряда существующих препятствий.

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МВФ может быть обеспокоен давлением на руководство НБУ, которое проводит реформы. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий на собственной странице в Twitter.

О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум о прекращении давления на реформаторов и сохранения финансовой стабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только, — говорится в сообщении.

Вероятно, глава финансового регулятора имел в виду недавние инциденты с семьей бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Также Смолий вспомнил ход судебных дел по национализированному «ПриватБанку».

Напомним, вчера СМИ со ссылкой на пресс-службу украинского представительства МВФ сообщили, что во время работы миссии МВФ в Украине не удалось достичь договоренностей по новой программе кредитования Украины со стороны фонда. Причины этого заключаются в ситуации вокруг «ПриватБанка», государственного бюджета и возможной смены руководства Национального банка Украины.

Впоследствии в Кабинете министров Украины заявили, что во время рабочего визита в Украину представители Международного валютного фонда ознакомилась с состоянием дел в Украине, а также узнали о планах правительства на ближайшие несколько лет. Кроме того, украинские чиновники высказали свои пожелания относительно дальнейшего сотрудничества с МВФ.

В правительстве заявили, что в силе остается 14-месячная программа Stand-by, которую разработали для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

Источник: Ракурс


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