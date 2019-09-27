Новости Украины

За ночь в Киеве произошло свыше 200 ДТП, в полиции назвали причину. Фото: 24 канал

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Погода в Киеве изменилась, а вместе с ней резко повысилось количество автомобильных аварий. С вечера вчерашнего дня до утра на дорогах украинской столицы произошло 230 ДТП.

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Как рассказали агентству УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева, в шести случаях были пострадавшие.

Также в полиции отметили, что более половины автомобильных аварий в Киеве оформляли по европротоколу — без помощи полиции. В таком случае виновника ДТП освобождают от административной ответственности, рассказали патрульные.

Правоохранители отмечают, что число аварий увеличилось из-за непогоды, ведь водители еще не привыкли к скользкой дороге и забывают, что из-за мокрого асфальта увеличивается тормозной путь.

Напомним, что 25 сентября на улице Братиславской в Киеве многотонный грузовик влетел в остановку общественного транспорта.