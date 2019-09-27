Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
За ночь в Киеве произошло свыше 200 ДТП, в полиции назвали причину. Фото: 24 канал

За ночь в Киеве произошло свыше 200 ДТП, в полиции назвали причину

27 сен 2019, 12:07
999

Погода в Киеве изменилась, а вместе с ней резко повысилось количество автомобильных аварий. С вечера вчерашнего дня до утра на дорогах украинской столицы произошло 230 ДТП.

Loading...

Как рассказали агентству УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева, в шести случаях были пострадавшие.

Также в полиции отметили, что более половины автомобильных аварий в Киеве оформляли по европротоколу — без помощи полиции. В таком случае виновника ДТП освобождают от административной ответственности, рассказали патрульные.

Правоохранители отмечают, что число аварий увеличилось из-за непогоды, ведь водители еще не привыкли к скользкой дороге и забывают, что из-за мокрого асфальта увеличивается тормозной путь.

Напомним, что 25 сентября на улице Братиславской в Киеве многотонный грузовик влетел в остановку общественного транспорта.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Адвокат Трампа пообещал обнародовать доказательства вмешательства Украины в выборы США

Представитель действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о том, что он опубликует доказательства якобы незаконного вмешательства Украины в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года

Новости Украины
12:46

В Нацбанке озвучили главные препятствия для сотрудничества Украины с МВФ

В Национальном банке Украины уверены, что для заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом нужно прекратить давление на руководство финансового регулятора

Новости Украины
12:09

Трамп назвал жалобу разведчика фейком

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассекреченая жалоба сотрудника американской спецслужбы является фейком. Он отметил, чтово время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским никакого давления не было

Новости мира
21:23   26 сен
Новости партнеров
Загрузка...