За ніч в Києві сталося понад 200 ДТП, в поліції назвали причину. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127373-za-nich-v-kyievi-stalosya-ponad-200-dtp-v-policiyi-nazvaly-prychynu.html

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Погода в Києві змінилася, а разом з нею різко підвищилася кількість автомобільних аварій. З вечора вчорашнього дня до ранку на дорогах столиці сталося 230 ДТП.

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Як розповіли агентству УНН у прес-службі патрульної поліції Києва, у шести випадках були постраждалі.

Також у поліції зазначили, що більше половини автомобільних аварій у Києві оформляли по європротоколу — без допомоги поліції. В такому випадку винуватця ДТП звільняють від адміністративної відповідальності, розповіли патрульні.

Правоохоронці зазначають, що кількість аварій збільшилася через негоду, адже водії ще не звикли до слизької дороги і забувають, що через мокрий асфальт збільшується гальмівний шлях.

Нагадаємо, що 25 вересня на вулиці Братиславській у Києві багатотонна вантажівка влетіла в зупинку громадського транспорту.