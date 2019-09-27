АМКУ оштрафував Котнар за плагіат Baileys, фото — Репортер

https://racurs.ua/ua/n127372-sfalshovanyy-baileys-amku-oshtrafuvav-ukrayinskyh-vynorobiv-za-plagiat.html

Ракурс

АМКУ оштрафував компанію, яка виробляє алкогольні напої в Закарпатській області, за використання етикеток, розроблених R&A Bailey&Co. Вся справа в тому, що український продукт занадто вже схожий на відомий Baileys.

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Штраф розміром 758 тис. грн накладено на компанію ТОВ «Котнар-М», яка зареєстрована в селі Мужієво Закарпатської області. Повідомлення про це з’явилося на сайті АМКУ.

Компанія «Котнар-М» не стала розробляти свої наклейки, а скористалася розкрученими в надії на впізнаваність. Лікер Baileys продається по всьому світові, його цінують за приємний смак та відмінну якість.

Наразі українська компанія отримала кілька штрафів: 200 тис. грн нарахували за використання назви напою O’Daily і оформлення етикеток та упаковок практично ідентично з продукцією R&A Bailey &Co. Також в переліку штрафів є й інший — 150 тис. грн за свідомий обман покупців за допомогою розповсюдження неправдивих даних на самій упаковці.

АМКУ при цьому нагадує, що штраф ТОВ «Котнар-М» нараховує вже не вперше — роком раніше компанія отримала 6,7 млн грн штрафу за використання цих же етикеток.

Раніше «Ракурс» писав про ситуацію з відомим українським туроператором: АМКУ оштрафував на 1,5 млн грн компанію Join UP за недостовірну рекламу.