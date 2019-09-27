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Ракурс
АМКУ оштрафовал Котнар за плагиат Baileys, фото — Репортер

Подделаный Baileys: АМКУ оштрафовал украинских виноделов за плагиат

27 сен 2019, 11:58
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АМКУ оштрафовал компанию, которая производит алкогольные напитки в Закарпатской области, за использование этикеток, разработанных R&A Bailey&Co. Все дело в том, что украинский продукт слишком похож на известный Baileys.

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Штраф в размере 758 тыс. грн наложен на компанию ООО «Котнар-М», которая зарегистрирована в селе Мужиево Закарпатской области. Сообщение об этом появилось на сайте АМКУ.

Компания «Котнар-М» не стала разрабатывать свои наклейки, а воспользовалась раскрученными в надежде на узнаваемость. Ликер Baileys продается по всему миру, его ценят за приятный вкус и отличное качество.

Украинская компания получила несколько штрафов — 200 тыс. грн насчитали за использование названия напитка O’Daily и оформление этикеток и упаковок практически идентично с продукцией R&A Bailey&Co. Также в списке штрафов есть и другой — 150 тыс. грн за сознательный обман покупателей посредством распространения ложных данных на самой упаковке.

АМКУ при этом напоминает, что штраф ООО «Котнар-М» насчитывают уже не впервые — годом ранее компания получила 6,7млн грн штрафа за использование этих же этикеток.

Ранее «Ракурс» писал о ситуации с известным украинским туроператором — АМКУ оштрафовал на 1,5 млн грн компанию Join UP за недостоверную рекламу.

Источник: Ракурс


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