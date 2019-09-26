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Ракурс
В Киеве фура влетела в остановку общественного транспорта. Фото: Главред

В Киеве фура влетела в остановку общественного транспорта (ФОТО, ВИДЕО)

26 сен 2019, 10:58
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Серьезное ДТП в Киеве произошло поздним вечером среды. Здесь многотонный грузовик влетела в остановку общественного транспорта.

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По предварительной информации, водитель грузовика попал в аварию из-за того, что хотел избежать наезда на пешехода-нарушителя, пишет сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

Сначала фура въехала в ограждение, а потом допустила столкновение с остановкой общественного транспорта. В аварии пострадал водитель, спасатели вырезали его из кабины при помощи специальных средств. Он находился в сознании.

В Киеве фура влетела в остановку общественного транспорта. Фото: Киев оперативный

В Киеве фура влетела в остановку общественного транспорта. Фото: Киев оперативный

В Киеве фура влетела в остановку общественного транспорта. Фото: Киев оперативный

В то же время на странице dtp.kiev.ua в Facebook говорится, что фура также зацепила пару автомобилей. Кроме того, грузовик выехал на трамвайные пути и врезался в столб.

Ранее «Ракурс» рассказывал о ДТП на Киевщине, в результате которой погибли три человека.​

Источник: Ракурс


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