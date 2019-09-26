Украинский скандал в США: Байден отреагировал на стенограмму записи разговора Трампа и Зеленского, фото - parstoday.com

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Ракурс

Бывший вице-президент США Джозеф Байден отреагировал на публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он прокомментировал содержание текста расшифровки в Твиттер.

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Байден утверждает, что Конгресс должен привлечь Трампа к ответственности, а действия главы государства являются трагедией и оскорблением для каждого американца.

Наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основных ценностей нашей страны. Это не проблема республиканцев или демократов. Это вопрос национальной безопасности, — заявил Байден в Твиттер.

Напомним, что в США продолжает пылать скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским. The Washington Post сообщило о жалобе американского разведчика против Трампа относительно разговора американского лидера с другим иностранным лидером и данном Трампом «тревожном обещании».

Трамп во время разговора с президентом Зеленским якобы давил на него и требовал начать расследование против компании Burisma. В Совет директоров этой газодобывающей компании входил сын Джо Байдена. Бывший вице-президент считается главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года. Речь шла и о том, что Трамп якобы приказал заморозить 400 млн долл. военной помощи для Украины за неделю до разговора с Зеленским.

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси накануне встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке объявила о начале процедуры импичмента президента. В Палате представителей готовы поддержать его большинством голосов.

«Ракурс» сообщал, что в США рассекретили текст жалобы, которую своему руководству прислал один из разведчиков в связи с тревожным, по его мнению, разговором Трампа с Зеленским.