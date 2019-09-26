Усыновил детей и насиловал их: в РФ расследуют громкое дело против священника. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n127314-usynovil-detey-i-nasiloval-ih-v-rf-rassleduut-gromkoe-delo-protiv-svyaschennika-foto.html

Ракурс

В России разгорелся скандал вокруг священника Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области Николая Стремского. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.

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По решению суда, который состоялся вчера, священник, его дочь и ее супруг будут находиться в СИЗО до 12 ноября, пишет ТАСС.

По данным агентства, священнослужителя подозревают не только в изнасиловании, но и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Самое ужасное, что домогался он своих же детей, которым стал опекуном.

Также следственные органы подозревают священника в невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Местное издание отмечает, что всего известно о семерых пострадавших детях. Сам Стремский вину не признает. Семья священника воспитала более 70 приемных и усыновленных детей.

Напомним, что несколько дней назад в городе Харцызск Донецкой области, оккупированном боевиками так называемой ДНР, зверски убили 13-летнюю девочку. Перед смертью ребенка изнасиловали.