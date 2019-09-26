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Усыновил детей и насиловал их: в РФ расследуют громкое дело против священника. Фото: ТАСС
Усыновил детей и насиловал их: в РФ расследуют громкое дело против священника (ФОТО)https://racurs.ua/n127314-usynovil-detey-i-nasiloval-ih-v-rf-rassleduut-gromkoe-delo-protiv-svyaschennika-foto.htmlРакурс
В России разгорелся скандал вокруг священника Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области Николая Стремского. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.
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По решению суда, который состоялся вчера, священник, его дочь и ее супруг будут находиться в СИЗО до 12 ноября, пишет ТАСС.
По данным агентства, священнослужителя подозревают не только в изнасиловании, но и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Самое ужасное, что домогался он своих же детей, которым стал опекуном.
Также следственные органы подозревают священника в невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Местное издание отмечает, что всего известно о семерых пострадавших детях. Сам Стремский вину не признает. Семья священника воспитала более 70 приемных и усыновленных детей.
Саракташский священник Николай Стремский, его дочь и ее супруг будут находиться в СИЗО до 12 ноября. Решение вынес суд. Сам священник проходит по статьям 131 (изнасилование), 135 (развратные действия) и 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнему) Его дочь с мужем по 127 (незаконное лишение свободы) статье. Как сообщили в суде, в списках пострадавших -7 несовершеннолетних детей. Сам Стремской считает себя невиновным, по его мнению, дети все выдумали. #оренбург #новости #священник #урал56
Напомним, что несколько дней назад в городе Харцызск Донецкой области, оккупированном боевиками так называемой ДНР, зверски убили 13-летнюю девочку. Перед смертью ребенка изнасиловали.
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