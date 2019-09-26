Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Усыновил детей и насиловал их: в РФ расследуют громкое дело против священника. Фото: ТАСС

Усыновил детей и насиловал их: в РФ расследуют громкое дело против священника (ФОТО)

26 сен 2019, 10:29
999

В России разгорелся скандал вокруг священника Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области Николая Стремского. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.

Loading...

По решению суда, который состоялся вчера, священник, его дочь и ее супруг будут находиться в СИЗО до 12 ноября, пишет ТАСС.

По данным агентства, священнослужителя подозревают не только в изнасиловании, но и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Самое ужасное, что домогался он своих же детей, которым стал опекуном.

Также следственные органы подозревают священника в невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Местное издание отмечает, что всего известно о семерых пострадавших детях. Сам Стремский вину не признает. Семья священника воспитала более 70 приемных и усыновленных детей.

Саракташский священник Николай Стремский, его дочь и ее супруг будут находиться в СИЗО до 12 ноября. Решение вынес суд. Сам священник проходит по статьям 131 (изнасилование), 135 (развратные действия) и 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнему) Его дочь с мужем по 127 (незаконное лишение свободы) статье. Как сообщили в суде, в списках пострадавших -7 несовершеннолетних детей. Сам Стремской считает себя невиновным, по его мнению, дети все выдумали. #оренбург #новости #священник #урал56

Публикация от Урал56.Ру (@ural56ru)

Напомним, что несколько дней назад в городе Харцызск Донецкой области, оккупированном боевиками так называемой ДНР, зверски убили 13-летнюю девочку. Перед смертью ребенка изнасиловали.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Украинский скандал в США: Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как реагировать на разговор Трампа с Зеленским

Белый дом случайно отправил своим политическим оппонентам тезисы о том, как нужно реагировать на резонансный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским

Новости мира
10:59

Трагедия и оскорбление Америки: Байден отреагировал на стенограмму записи разговора Трампа и Зеленского

Бывший вице-президент США Джозеф Байден отреагировал на публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины Трампа и Зеленского. Он утверждает, что Конгресс должен привлечь Трампа к ответственности

Новости мира
10:30
Новости партнеров
Загрузка...