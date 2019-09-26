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Усиновив дітей і ґвалтував їх: в РФ розслідують гучну справу проти священика. Фото: ТАСС

Усиновив дітей і ґвалтував їх: в РФ розслідують гучну справу проти священика (ФОТО)

26 вер 2019, 10:29
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У Росії розгорівся скандал навколо священика Свято-Троїцької обителі милосердя в Оренбуржській області Миколи Стремського. Його підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх.

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За рішенням суду, який відбувся вчора, священик, його донька та її чоловік перебуватимуть у СІЗО до 12 листопада, пише ТАСС.

За даними агентства, священнослужителя підозрюють не тільки в згвалтуванні, але і розпусних діях щодо неповнолітніх. Найжахливіше, що домагався він своїх дітей, для яких став опікуном.

Також слідчі органи підозрюють священика у невиконанні обов’язків по вихованню неповнолітнього.

Місцеве видання зазначає, що всього відомо про сімох постраждалих дітей. Сам Стремський провину не визнає. Сім’я священика виховала понад 70 прийомних і усиновлених дітей.

Саракташский священик Микола Стремський, його дочка та її чоловік будуть перебувати в СІЗО до 12 листопада. Рішення виніс суд. Сам священик проходить за статтями 131 (згвалтування), 135 (розпусні дії) і 156 (неналежне виконання обов’язків по вихованню неповнолітнього) Його дочка з чоловіком по 127 (незаконне позбавлення волі) статті. Як повідомили в суді, у списках постраждалих -7 неповнолітніх дітей. Сам Стремській вважає себе невинним, на його думку, діти все вигадали. #оренбург #новини #священик #урал56

Публікація від Урал56.Ру (@ural56ru)

Нагадаємо, що кілька днів тому в місті Харцизьк Донецької області, окупованому бойовиками так званої ДНР, по-звірячому вбили 13-річну дівчинку. Перед смертю дитину зґвалтували.


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