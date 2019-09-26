Усиновив дітей і ґвалтував їх: в РФ розслідують гучну справу проти священика. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n127314-usynovyv-ditey-i-valtuvav-yih-v-rf-rozsliduut-guchnu-spravu-proty-svyaschenyka-foto.html

Ракурс

У Росії розгорівся скандал навколо священика Свято-Троїцької обителі милосердя в Оренбуржській області Миколи Стремського. Його підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх.

Loading...

За рішенням суду, який відбувся вчора, священик, його донька та її чоловік перебуватимуть у СІЗО до 12 листопада, пише ТАСС.

За даними агентства, священнослужителя підозрюють не тільки в згвалтуванні, але і розпусних діях щодо неповнолітніх. Найжахливіше, що домагався він своїх дітей, для яких став опікуном.

Також слідчі органи підозрюють священика у невиконанні обов’язків по вихованню неповнолітнього.

Місцеве видання зазначає, що всього відомо про сімох постраждалих дітей. Сам Стремський провину не визнає. Сім’я священика виховала понад 70 прийомних і усиновлених дітей.

Нагадаємо, що кілька днів тому в місті Харцизьк Донецької області, окупованому бойовиками так званої ДНР, по-звірячому вбили 13-річну дівчинку. Перед смертю дитину зґвалтували.