Український скандал у США: Байден відреагував на стенограму запису розмови Трампа і Зеленського, фото — parstoday.com

https://racurs.ua/ua/n127315-tragediya-ta-obraza-ameryky-bayden-vidreaguvav-na-stenogramu-zapysu-rozmovy-trampa-i-zelenskogo.html

Ракурс

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден відреагував на публікацію стенограми розмови президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Він прокоментував зміст тексту розшифрування у Твіттер.

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Байден переконує, що Конгрес зобов’язаний притягнути Трампа до відповідальності, а дії глави держави є трагедією і образою для кожного американця.

Наш президент поставив особисту політику вище священної клятви. Він поставив свої політичні інтереси над інтересами національної безпеки, яка підтримує Україну проти тиску Росії. Це образа кожного американця і основоположних цінностей нашої країни. Це не проблема республіканців або демократів. Це питання національної безпеки, — заявив Байден у Твіттер.

Нагадаємо, що у США продовжує палати скандал довкола розмови Трампа із Зеленським. The Washington Post повідомило про скаргу американського розвідника проти Трампа через розмову американського лідера з іншим іноземним лідером та дану Трампом «тривожну обіцянку».

Трамп під час розмови із президентом Зеленським буцімто тиснув на нього і вимагав розпочати розслідування проти компанії Burisma. До Ради директорів цієї газодобувної компанії входив син Джо Байдена. Колишній віце-президент вважається головним конкурентом Трампа на президентських виборах 2020 року. Йшлося й про те, що Трамп нібито наказав заморозити 400 млн дол. військової допомоги для України за тиждень до розмови із Зеленським.

Спікер Конгресу Ненсі Пелосі напередодні зустрічі Трампа і Зеленського у Нью-Йорку оголосила про початок процедури імпічменту президента. У Палаті представників готові його підтримати більшістю голосів.

«Ракурс» повідомляв, що у США розсекретили текст скарги, котру своєму керівництву надіслав один із розвідників у зв’язку із тривожною, на його думку, розмовою Трампа із Зеленським.