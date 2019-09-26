Новини України

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Ракурс
У Києві фура влетіла в зупинку громадського транспорту. Фото: Главред

У Києві фура влетіла в зупинку громадського транспорту (ФОТО, ВІДЕО)

26 вер 2019, 10:58
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Серйозна ДТП у Києві сталася пізно ввечері середи. На вулиці Братиславській багатотонна вантажівка влетіла в зупинку громадського транспорту.

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За попередньою інформацією, водій вантажівки потрапив в аварію через те, що хотів уникнути наїзду на пішохода-порушника, пише спільнота «Київ Оперативний» у Facebook.

Спочатку фура в’їхала в огорожу, а потім допустила зіткнення з зупинкою громадського транспорту. У аварії постраждав водій, рятувальники вирізали його з кабіни за допомогою спеціальних засобів. Він перебував у свідомості.

У Києві фура влетіла в зупинку громадського транспорту. Фото: Київ оперативний

У Києві фура влетіла в зупинку громадського транспорту. Фото: Київ оперативний

У Києві фура влетіла в зупинку громадського транспорту. Фото: Київ оперативний

На сторінці dtp.kiev.ua Facebook стверджують, що фура також зачепила декілька автомобілів. Крім того, вантажівка виїхала на трамвайні колії і врізалася в стовп.

Раніше «Ракурс» розповідав про ДТП на Київщині, в результаті якої загинули три людини.​

Джерело: Ракурс


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