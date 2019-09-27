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Миссия МВФ продолжит переговоры по финансированию Украины. Фото: Рубрика

Миссия МВФ продолжит обсуждать с украинскими властями новую программу сотрудничества — глава фонда

27 сен 2019, 09:52
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Миссия Международного валютного фонда приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансирования EFF для Украины.

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Планируется, что обсуждение состоится в ближайшие недели. Об этом по итогам двухнедельной работы в Киеве 27 сентября заявил глава миссии ван Рон Роден, передает «Интерфакс-Украина».

По словам представителя МВФ, миссия провела кропотливую работу, были проведены продуктивные дискуссии о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политике, а также о ключевых шагах реформ. Глава миссии подчеркнул важность независимости Национального банка Украины и обеспечения финансовой стабильности в государстве.

Кроме того, в МВФ призвали приложить максимальные усилия, чтобы минимизировать фискальные расходы, связанные с докапитализацией банков.

Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине, но не смогла достичь договоренностей по новой программе кредитования Украины со стороны МВФ. Причины этого заключаются в ситуации вокруг «ПриватБанка», государственного бюджета и возможной смены руководства Национального банка Украины.


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