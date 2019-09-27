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Суд отменил все решения, которые принимались в пользу Насирова. Фото: Цензор

Суд отменил все решения, которые принимались в пользу Насирова

27 сен 2019, 09:50
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Дело Романа Насирова, бывшего главы Государственной фискальной службы, будет рассматриваться в Антикоррупционном суде. Все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в его пользу, признаны недействительными.

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Решения судов отменил вчера Кассационный административный суд Верховного суда, сообщает Центр противодействия коррупции.

Как известно, Насиров обвиняется в принятии ряда решений, после которых газодобывающие компании бывшего нардепа Александра Онищенко могли не платить налоги. Действия экс-главы ГФС, по версии следствия, стоили бюджету Украины свыше 2 млрд грн.

В прежних решениях судов говорилось, что Насиров исполнял лишь «церемониальную функцию». Он якобы просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

Решение Верховного суда окончательное и не подлежит обжалованию.

Ранее сообщалось, что Насиров боролся за должность президента Украины в 2019 году.

Источник: Ракурс


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