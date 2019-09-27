Суд скасував всі рішення, які приймалися на користь Насірова. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n127362-sud-skasuvav-vsi-rishennya-yaki-pryymalysya-na-koryst-nasirova.html

Ракурс

Справа Романа Насірова, колишнього голови Державної фіскальної служби, розглядатиметься в Антикорупційному суді. Всі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися в його користь, визнані недійсними.

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Рішення судів скасував вчора Касаційний адміністративний суд Верховного суду, повідомляє Центр протидії корупції.

Як відомо, Насіров звинувачується в ухваленні низки рішень, після яких газовидобувні компанії колишнього нардепа Олександра Онищенка могли не платити податки. Дії екс-глави ДФС, за версією слідства, коштували бюджету України понад 2 млрд грн.

У колишніх рішеннях судів говорилося, що Насіров виконував лише «церемоніальну функцію». Він нібито просто підписував незаконні розстрочки по сплаті податків.

Рішення Верховного суду остаточне і не підлягає оскарженню.

Раніше повідомлялося, що Насіров боровся за посаду президента України в 2019 році.