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Суд скасував всі рішення, які приймалися на користь Насірова. Фото: Цензор
Суд скасував всі рішення, які приймалися на користь Насіроваhttps://racurs.ua/ua/n127362-sud-skasuvav-vsi-rishennya-yaki-pryymalysya-na-koryst-nasirova.htmlРакурс
Справа Романа Насірова, колишнього голови Державної фіскальної служби, розглядатиметься в Антикорупційному суді. Всі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися в його користь, визнані недійсними.
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Рішення судів скасував вчора Касаційний адміністративний суд Верховного суду, повідомляє Центр протидії корупції.
Як відомо, Насіров звинувачується в ухваленні низки рішень, після яких газовидобувні компанії колишнього нардепа Олександра Онищенка могли не платити податки. Дії екс-глави ДФС, за версією слідства, коштували бюджету України понад 2 млрд грн.
У колишніх рішеннях судів говорилося, що Насіров виконував лише «церемоніальну функцію». Він нібито просто підписував незаконні розстрочки по сплаті податків.
Рішення Верховного суду остаточне і не підлягає оскарженню.
Раніше повідомлялося, що Насіров боровся за посаду президента України в 2019 році.
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