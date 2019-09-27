Чемпіонат світу в Катарі: у Досі стартують головні змагання року з легко атлетики, фото — IAAF

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Сьогодні у столиці Катару Досі розпочинається чемпіонат світу з легкої атлетики. Він обіцяє бути найспекотнішим в історії проведення таких змагань — температура повітря у ці дні в Катарі не опускається нижче 37 градусів. Україна відправила в Доху чисельну команду, яка складається із 43 спортсменів.

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Чемпіонат триватиме з 27 вересня до 6 жовтня. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) оголосила про надання Досі права проводити чемпіонат 18 листопада 2014 року. Іншими містами, які претендували на проведення світової першості, були Барселона та Юджин (США). Вперше в історії чемпіонатів світу у Досі розіграють медалі у змішаній естафеті 4×400 метрів.

Всі дисципліни чемпіонату (крім марафонського бігу та спортивної ходьби) проведуть на стадіоні «Халіфа» місткістю 48 тис. глядачів. Стадіон модернізували спеціально для чемпіонату, наприклад, з-поміж іншого, на ньому встановили унікальну систему кондиціювання повітря, що була здатна забезпечувати охолодження повітря всередині арени до 21 градуса.

Один з лікарів збірної Антон Діденко розповів прес-службі Федерації легкої атлетики України, що у Досі на виступи спортсменів накладуться два фактори — високі температура і вологість.

У комплексі вони негативно впливають на організм, тим більше при інтенсивному навантаженні на організм. Організм втрачає мінерали, вітаміни, мікро- і макроелементи, через підвищене потовиділення порушується водно-сольовий баланс і теплообмін. В організмі виникає стресова ситуація, яка може призвести до збою, — пояснює Діденко.

Через спеку деякі змагання, наприклад, марафон і спортивна ходьба, стартуватимуть опівночі.

На попередньому мундіалі в Лондоні (2017 рік) Україна завоювала тільки одну медаль — срібло у стрибках у висоту виборола Юлія Левченко. У 2015 році в Пекіні срібну медаль виборов стрибун у висоту з Харкова Богдан Бондаренко.

Цього разу найбільше очікувань також від наших стрибунів у висоту. Андрій Проценко цього року виграв Діамантову лігу, а Юлія Левченко, Ярослава Магучіх та Богдан Бондаренко перебувають у топ-5 цього виду спорту в світі.

Очікувати потрапляння в призери можна і від Ірини Климець (метання молоту), Анни Рижикової (400м з/б) та Михайла Кохана (метання молота).

Нагадаємо, що напередодні старту чемпіонату в Досі відбувся Конгрес асоціації, на якому українця Сергія Бубку знову обрали віце-президентом IAAF.

Крім того, до чемпіонату світу вже традиційно не допущені російські легкоатлети. WADA та IAAF продовжують карати росіян за допінгові історії та небажання повністю відкритися міжнародному товариству у цій сфері.

Усі трансляції з Катару можна буде переглянути на офіційному каналі IAAF. Зокрема, сьогоднішні змагання дивіться за цим посиланням:

Офіційні результати доступні за цим посиланням.