Екс-генпрокурор Юрій Луценко. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n127360-syn-baydena-ne-porushuvav-ukrayinske-zakonodavstvo-eks-genprokuror-lucenko.html

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Хантер Байден, син головного суперника Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року Джо Байдена, не порушував в Україні жодних законів.

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Правоохоронці не зафіксували жодного порушення закону іноземцем. Про це заявив колишній керівник Генеральної прокуратури Юрій Луценко в інтерв’ю The Washington Post.

З точки зору українського законодавства Хантер Байден нічого не порушив, — заявив екс-генпрокурор.

Він додав, що син кандидата в президенти США заперечив будь-які правопорушення. За словами Луценка, немає жодних доказів того, що він був причетний до будь-яких порушень закону під час своєї роботи в Україні з приватною газовою компанією Burisma.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що глава США Дональд Трамп використовує Україну, щоб зірвати президентські вибори. Раніше представник Демократичної партії відреагував на публікацію стенограми розмови президентів США та України та наголосив, що Конгрес повинен залучити Трампа до відповідальності, а дії глави держави є трагедією і образою для кожного американця.

Раніше повідомлялося, що в США виник скандал довкола розмови Трампа із Зеленським. Зазначається, що американський президент під час розмови із главою України буцімто тиснув на нього і вимагав розпочати розслідування проти компанії Burisma. До Ради директорів цієї газодобувної компанії входив син Джо Байдена. Колишній віце-президент вважається головним конкурентом Трампа на президентських виборах 2020 року. Йшлося й про те, що Трамп нібито наказав заморозити 400 млн дол. військової допомоги для України за тиждень до розмови із Зеленським.